В Сочи создан поселок Сириус

В Адлерском районе Сочи создан поселок городского типа Сириус – такое решение приняли депутаты Заксобрания края на очередной сессии в Краснодаре. До настоящего времени Имеретинская низменность, где находятся объекты прибрежного олимпийского кластера, включала несколько сельских населенных пунктов, объединенных названием «Совхоз «Россия».

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, Имеретинская низменность – уникальная территория, где в шаговой доступности расположились объекты, имеющие всероссийскую и мировую известность. Это стадион «Фишт», трассы гонки «Формула-1», также центр для одаренных детей «Сириус», по имени которого и решено назвать поселок. «Имеретинская низменность не должна находиться в тени у Сочи. Необходимо создать условия для ее развития. Тогда она станет деловым, экономическим, культурным и научным центром мирового уровня», – обратился к депутатам глава края Вениамин Кондратьев. В ближайшее время комитет ЗСК по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства направит документы в Росреестр для оформления новой административной единицы и ее наименования.

Анна Перова, Краснодар