В Ульяновской области преподаватель колледжа выплатит 1 млн рублей штрафа за взятку в 300 тыс. рублей

В Ульяновской области суд вынес приговор преподавателю Димитровградского технического колледжа, обвиненного во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ) на сумму около 300 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае 2019 года злоумышленник получил от студентов через посредника 299 тыс. руб. за защиту дипломных работ. Все денежные средства они перечисляли на банковскую карту родственницы преподавателя. Она в свою очередь обналичивала деньги со счета и передавала ему.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 1 млн руб. Мужчине также запрещено 4 года заниматься преподавательской деятельностью.

Алена Смирнова