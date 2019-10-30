На Юге России снизились цены на земли под индивидуальное жилищное строительство

По итогам третьего квартала этого года в южных регионах России снизилась стоимость земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщает пресс-служба «Авито-Недвижимость». Наибольшее снижение среди регионов Юга показала Ростовская область. Здесь стоимость сотки упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 143,3 тыс. руб. В Краснодарском крае снижение составило всего 3% до 130 тыс. руб. Несмотря на падение стоимости земли, регионы входят в тройку самых дорогих участков в стране, занимая второе и третье место после Крыма (160 тыс. руб).

На Ставрополье показатель снизился только на 1% и составил 68,7 тыс. руб.

Самая доступная в России земля под ИЖС в Кемеровской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее стоимость снизилась на 4% до 20 тыс. руб. за сотку. Второе место в рейтинге по доступности занимает Пермский край – 25 тыс. руб. за сотку, что на 5% ниже, чем в прошлом году. Тройку замыкает Ярославская область, где земля подорожала за год на 1% и стоит в среднем 27 тыс. руб.

В целом по России земельные участки под ИЖС подешевели на 3%, и их средняя цена стала составлять немногим менее 47 тыс. руб. за сотку.

Дарья Голякова