Краснодарский край направит миллиард рублей на достройку проблемных объектов

Бюджет Краснодарского края выделяет один миллиард рублей в качестве взноса в региональный фонд защиты дольщиков, что позволит привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации края со ссылкой на выступление губернатора Вениамина Кондратьева перед депутатами Заксобрания края.

Региональный фонд будет достраивать инвестиционно не привлекательные жилые комплексы, на которые не удалось найти новых застройщиков. Всего в реестр фонда включены 64 проблемных объекта. По словам господина Кондратьева, в 2020 году средства из регионального фонда будут направлены на завершение одиннадцати проблемных жилых комплексов, состоящих из 26 литеров в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах.

Анна Перова, Краснодар