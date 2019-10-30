МРСК Центра и Приволжья снизило выручку на 17,5% по итогам трех кварталов

Выручка ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам девяти месяцев 2019 года подросла на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 69,6 млрд руб. В том числе выручка от передачи электроэнергии составила 68,6 млрд руб. (+6,7%), а выручка от технологического присоединения к сетям выросла до 605,9 млн руб. (+5,6%). Чистая прибыль компании при этом сократилась на 17,5% до 5,2 млрд руб.

Как говорится в сообщении компании, с начала года дебиторская задолженность выросла на 12,3% до 24,6 млрд руб., а краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 31,4% до 10,9 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Уставный капитал превышает 11,2 млрд руб. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Более 50% долей принадлежат ПАО «Россетти», 15,87% — Genhold Limited (Кипр), 6,25% — Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited (Кипр). По итогам 2018 года при выручке в 94,2 млрд руб. по МСФО прибыль составила 11,72 млрд руб.

Анастасия Еремина