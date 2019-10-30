Зарплата водителей в Нижегородской области почти вдвое выше средней по региону Треть работодателей предлагает шоферам от 80 тысяч рублей и более.

Портал Работа.ру опубликовал результаты исследования уровня зарплаты нижегородских водителей. Оказалось, что эта работа является одной из самых высокооплачиваемых в регионе.

Предложений с высокой оплатой труда даже больше, чем ожидают сами соискатели. Треть работодателей предлагает зарплату от 80 тысяч рублей и более.

Отметим, что средняя заработная плата в Нижегородской области в 2019 по данным Федеральной службы государственной статистики составляет почти 46 тысяч рублей, при этом уровень оплаты водителей, согласно проведенному исследованию, почти вдвое больше.