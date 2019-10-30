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Фото: Андрей Абрамов

Зарплата водителей в Нижегородской области почти вдвое выше средней по региону

Треть работодателей предлагает шоферам от 80 тысяч рублей и более.

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Портал Работа.ру опубликовал результаты исследования уровня зарплаты нижегородских водителей. Оказалось, что эта работа является одной из самых высокооплачиваемых в регионе.


Предложений с высокой оплатой труда даже больше, чем ожидают сами соискатели. Треть работодателей предлагает зарплату от 80 тысяч рублей и более.

Отметим, что средняя заработная плата в Нижегородской области в 2019 по данным Федеральной службы государственной статистики составляет почти 46 тысяч рублей, при этом уровень оплаты водителей, согласно проведенному исследованию, почти вдвое больше.

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