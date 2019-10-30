Ввод жилья в Ростове в этом году увеличился на 15,7%

30 октября, среда
В первые девять месяцев этого года 2019 года в Ростове ввели в эксплуатацию более 886 тыс. кв. м жилья, что на 15,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.
По темпам ввода лидирует сектор высотного строительства, объемы которого увеличились на 43,4%. Застройщики сдали более 2,3 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 605,8 тыс. кв. м. Темпы индивидуального строительства снизились. Горожане построили более 2,5 тыс. домов общей площадью 280,7 тыс. кв. м.