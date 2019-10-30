Ввод жилья в Ростове в этом году увеличился на 15,7%

В первые девять месяцев этого года 2019 года в Ростове ввели в эксплуатацию более 886 тыс. кв. м жилья, что на 15,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

По темпам ввода лидирует сектор высотного строительства, объемы которого увеличились на 43,4%. Застройщики сдали более 2,3 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 605,8 тыс. кв. м. Темпы индивидуального строительства снизились. Горожане построили более 2,5 тыс. домов общей площадью 280,7 тыс. кв. м.

Дарья Голякова