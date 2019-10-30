В Ульяновске организация задолжала работникам 900 тыс. рублей

В Ульяновске ООО ПКФ «Строитель» на протяжении четырех месяцев не выплачивало заработную плату 17 работникам, задолжав 900 тыс. руб. Об этом сообщает областная прокуратура. Долг образовался с ноября 2018 года по март 2019 года.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145-1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем из корыстной или иной личной заинтересованности).

Аналогичные удержания заработной платы также выявлены в ООО «Торговый комплекс», ООО «ПСК КПД-1» и СПК им. Гая, где долг образовался перед 52 работниками. Однако после вмешательства прокуратуры администрации указанных юрлиц выплатили трудовым коллективам в октябре этого года более 1,4 млн. руб.

Алена Смирнова