В Краснодаре на Кубанской набережной произошло смертельное ДТП

Фото: соцсети

Авария, унесшая жизнь 29-летнего водителя, произошла около 4:30 утра во вторник, 29 октября, на Кубанской набережной в центре Краснодара. Как сообщил “Ъ-Кубань” официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, 29-летний житель поселка Виноградный Анапского района за рулем автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в столб. На месте аварии от полученных травм скончался водитель иномарки, его пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что автомобиль сильно пострадал от столкновения со столбом. Также, на фото запечатлены номерные знаки разбившейся иномарки, свидетельствующие о том, что авто зарегистрировано в Республике Абхазия.

Дмитрий Михеенко