Мэрия Краснодара назвала подлежащие ремонту в 2020 году улицы

На официальном сайте администрации кубанской столицы опубликовали список городских улиц, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году. Это 69 дорожных объектов общей протяженностью 73,8 км.

Как сообщили в мэрии, на 12-ти запланированных участках работы стартуют уже осенью этого года. Полный перечень участков дорог, запланированных к ремонту на будущий год, опубликован в разделе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, в список вошли 0,9 км улицы Чонгарской (от Ленина до Пролетарской) в станице Старокорсунской и 0,3 км улицы Бригадной (от Наримановской до Огородной) в хуторе имени Ленина.

Самыми протяженными участки этапа дорожных работ 2020 года стали участки улиц Каляева (от дома № 4 до Атарбекова - 2,8 км); Гоголя (от Кубанской Набережной до Привокзальной площади - 2,7 км); Московской (от 40-летия Победы до Жигулевской - 2,7 км); Алма-Атинской (от Энгельса до Думенко - 2,4 км); Буденного (от Рашпилевской до Тургенева - 1,3 км), а также подъездной дороги к поселку Лазурному от улицы Краснодарской до улицы Ипподромной (2,2 км). Самый короткий участок из планируемых к ремонту в 2020 году является улица Карла Маркса от улицы Красных партизан до проезда Красных партизан (0,1 км).

Дмитрий Михеенко