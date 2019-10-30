Поезд Киров-Москва задержан из-за проблем с инфраструктурой на ГЖД

На Горьковской железной дороге на участке от Шахуньи до Нижнего Новгорода сегодня ночью вынужденно остановился поезд Киров – Москва. Как пояснили в компании, задержка поезда вызвана проблемами с инфраструктурой на этом двухпутном электрифицированном участке железной дороги.

В результате поезд Киров – Москва отправился с задержкой в три с половиной часа. Кроме того, более чем на четыре часа задержался поезд Новый Уренгой – Москва (№ 109), а Новый Уренгой – Москва (№ 11) – на четыре часа сорок минут. Москва – Красноярск ушел с задержкой почти в три часа, а Владивосток – Москва – 50 минут.

Электричка Шахунья – Урень отправилась с задержкой в один час.

Федеральная пассажирская компания сообщила, что для пассажиров поездов, которые следовали в Новый Уренгой, во Владимире было организовано питание. Также компания разослала смс пассажирам, а на вокзалах о задержке поездов предупредили по громкой связи.

Теперь сотрудники Горьковской железной дороги будут проводить расследование, чтобы установить причины технической неисправности на путях.

Ирина Андреева