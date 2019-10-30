Свыше 730 млн рублей выделено на капитальный ремонт школ Оренбуржья

В текущем году в Оренбургской области планируется провести капитальный ремонт 29 школ. Об этом сообщает региональное правительство.

«Общий объем финансирования на эти цели составляет более 730 млн руб.»,– говорится в сообщении.

В настоящее время завершен капитальный ремонт школы № 24 Оренбурга и школы № 12 Бузулука. Кроме того, ремонтируются или готовятся к ремонту школа № 3 Оренбурга, школа № 1 Медногорска, первая школа поселка Переволоцкий Переволоцкого района, Краснооктябрьская школа Октябрьского района и ряд других учреждений.

По информации регионального правительства, в текущем году изменен подход к ремонту школ. Теперь на объектах не только ликвидируются локальные недочеты, но и проводится благоустройство, заменяются инженерные сети и выполняются другие работы. Это обеспечивает стабильную работу школ в течение десяти лет.

Георгий Портнов