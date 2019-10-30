Суд обязал Малышевское рудоуправление заплатить в бюджет 50 млн рублей налогов

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность решения межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 29 по Свердловской области о доначислении АО «Малышевское рудоуправление» (41% принадлежит АО «Уралэлектромедь») 50 млн руб. налога на добавленную стоимость, пеней и штрафа. Ранее аналогичное решение вынес Свердловский арбитражный суд и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, теперь оно вступило в законную силу. Как указано в материалах дела, в 2018 году налоговики провели в отношении «Малышевского рудоуправления» выездную проверку уплаты налогов с 2014 года по конец 2016 года. По ее итогам ФНС потребовала от компании уплатить 35 млн руб. налогов на добавленную стоимость, а также пени и штраф.

Претензии у налоговиков вызвало привлечение «Малышевским рудоуправлением» к перевозке сырья с карьера «Квартальный» до обогатительной фабрики подрядчика — ООО «Торговый дом Мидас». Налоговые инспекторы установили, что у подрядчика не было собственных самосвалов для перевозки сырья, а его руководитель и учредитель дали свидетельские показания о том, что лишь подписывали раз в неделю документы, но фактически перевозками не занимались. «Реальными перевозчиками грузов являлись другие организации, сформированный документооборот был формальным, включение ТД «Мидас» в цепочку операций по оказанию транспортных услуг позволило налогоплательщику получать налоговые вычеты», — пришли к выводу налоговики.

По словам партнера, руководителя налоговой практики юридической фирмы «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, это дело показывает значимость свидетельских показаний в спорах о необоснованной налоговой выгоде. «Злоупотребляя правом на получение налоговой выгоды, лица могут составлять документы с соблюдением всех формальностей. Но если представленные в целях подтверждения налоговых вычетов или расходов документы вызывают сомнения, свидетельские показания могут иметь решающее значение», — отмечает юрист. Как правило, в исполнение сделки вовлечены не только первые лица компании, но и сотрудники, которые непосредственно участвуют в производственном процессе. Поэтому, по словам Дениса Черкасова, при реконструкции обстоятельств спорной сделки в ходе налоговой проверки инспекторы стремятся опросить всех лиц, так или иначе участвующих в сделке. «Чем больше будет отрицаний в показаниях таких свидетелей, тем вероятнее, что спорной сделки реально не было. При этом для суда важно, чтобы показания свидетелей совпадали, были понятными и непротиворечивыми», — пояснил он.

Алексей Охлопков