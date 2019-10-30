Кубанские депутаты обратятся в Минстрой РФ для признания блокированных домов многоквартирными

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе октябрьской сессии приняли решение обратиться в Министерство строительство России с целью признать дома блокированной постройки многоквартирными домами. На сегодняшний день, по словам парламентариев, они таковыми не являются, следовательно, на переселение граждан из аварийных домов блокированной постройки не выделяются средства федерального фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как было отмечено в ходе пленарного заседания, на сегодняшний день в крае уже более чем на 65% выполнены плановые показатели по переселению граждан из аварийных домов. Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, по этому и ряду других показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» Краснодарский край входит в пятерку лучших регионов России. Так, уже более чем на 70% выполнен показатель по вводу жилья и на 80% – благоустройства общественных территорий. «Вместе с тем, чтобы до конца года достичь запланированных целевых показателей нацпроекта, еще нужно выполнить большой объем работы», – подчеркнул господин Бурлачко.

Василий Хитрых