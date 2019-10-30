На пост главы Губкина Белгородской области претендуют три человека

В конкурсе на пост главы администрации Губкинского городского округа Белгородской области участвуют три человека, сообщила пресс-служба муниципалитета. Документы подали и. о. мэра Андрей Гаевой, глава Богословской территориальной администрации Иван Глухенко и директор ООО «Жилком-Гарант» Константин Волков.

На заседании конкурсной комиссии претенденты выступили с проектами программ социально-экономического развития и организации работы администрации Губкина. По итогам все трое кандидатов внесены на рассмотрение сессии совета депутатов, которая состоится 31 октября. Напомним, пост руководителя администрации оказался вакантен в сентябре, когда возглавлявший Губкин 23 года Анатолий Кретов стал председателем совета депутатов. До этого спикером муниципального парламента был Андрей Гаевой.

Владимир Зоркий