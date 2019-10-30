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Валерия Слесарева

14 лет

правосторонний сколиоз 4-й степени, спасет операция, требуется металлоконструкция

Всего требуется — 741 444 рублей.

В семь лет дочка стала жаловаться на головную боль, сильную усталость. После обследования Лере поставили диагноз «правосторонний сколиоз 3-й степени». По рекомендации врачей я приобрела дочке ортопедический корсет, она регулярно проходила курсы массажа, ЛФК, физиопроцедуры. Но остановить развитие болезни не удалось. Три года назад у Леры выявили сколиоз уже 4-й степени. Ее мучают головные боли, сильная одышка, ей тяжело ходить. Врачи говорят, что единственный шанс остановить искривление – операция на позвоночнике с установкой удерживающей металлоконструкции. Операцию проведут бесплатно, но металлоконструкцию за счет госбюджета не предоставляют. Оплатить ее я не в силах: одна воспитываю дочь, работаю учителем. Лера хочет жить нормальной жизнью, мечтает стать детским доктором. Помогите нам!

Людмила Любченко, Воронежская область, Острогожск

Фото Александра Китаева

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Сергей Щербов, заведующий нейрохирургическим отделением ВОДКБ №2 (Воронеж): «Развитие сколиоза у девочки приведет к уменьшению емкости легких, смещению сердца и почек. Корректирующая металлоконструкция позволит остановить деформацию позвоночника, не допустить тяжелых последствий».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Валерии Слесаревой также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи ВалерииРеквизиты для помощи Валерии Слесаревой также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Валерию, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

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