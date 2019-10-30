Мэрия Уфы вновь не разрешила митинг вкладчикам «Золотого запаса»

Администрация Уфы отказала в согласовании митинга клиентам «Золотого запаса». Соответствующее уведомление в мэрию направляла Альфия Фаткуллина. В документе она сообщала о намерении провести мероприятие 9 ноября на площади перед Городским культурно-досуговым центром (бывший ДК Химиков). В ответе за подписью замглавы администрации Рустема Газизова говорится, что в заявленное время на площади уже запланировано другое публичное мероприятие, «о чем ранее поступило соответствующее уведомление». На других площадках, на которых разрешено проведение публичных мероприятий, по словам господина Газизова, также уже запланированы акции.

В начале октября, как сообщал "Ъ-Уфа", мэрия уже отказывала клиентам «Золотого запаса» в согласовании митинга на 500 участников у ДК Химиков. Они хотели потребовать от правительства Башкирии решить проблему с выплатами и взять решение вопроса под контроль властей. Клиенты компании считают ее финансовой пирамидой, а себя обманутыми вкладчиками. В сентябре вкладчики «Золотого запаса» обратились с коллективным заявлением в МВД России с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества с их средствами. Из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более 5 тыс. жителей Башкирии, в основном пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. Они приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантировала выплату 16% годовых.

Майя Иванова