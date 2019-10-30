В Ростовской области двое рабочих погибли при очистке колодца

В поселке Быстрогорском Тацинского района Ростовской области сегодня в 11:00 при расчистке колодца коллектора один из работников потерял сознание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Коллеги попытались вытащить его на поверхность, но сами упали без сознания, отравившись аммиачным газом в сточных водах.

Прибывшие на место спасатели спустились в колодец в дыхательных аппаратах и вытащили мужчин. Двое рабочих погибли, третьего доставили в центральную районную больницу Тацинского района.

Дарья Голякова