Сбербанк на Кубани выдал ГК «Агротек» кредиты и гарантии на сумму свыше 2 млрд рублей

Сбербанк и группа компаний «Агротек» заключили ряд сделок на пополнение оборотных средств, а также о предоставлении банковской гарантии в пользу ООО «БАСФ». Их общая сумма превысила 2 млрд руб. Данные кредиты и гарантии призваны позволить «Агротеку» войти в новый сезон без отвлечения оборотных средств и осуществить поставки продукции на максимально выгодных условиях, сообщили в кредитной организации.

Отмечается, что Сбербанк является для группы компаний стратегическим партнером и предоставляет ей финансовую поддержку в пиковые нагрузки сельскохозяйственного сезона. Увеличение кредитных лимитов свидетельствует о взаимовыгодном интересе аграрного холдинга и банка, а также об эффективности взаимодействия партнеров.

ГК «Агротек» существует с 1994 года. Она является одним из крупнейших дистрибьюторов мировых производителей СЗР, семян сельскохозяйственных культур и микроудобрений, поставляющих свою продукцию для российского АПК под марками Syngenta, BASF, Bayer, DuPont, Prograin и другими. Компания обладает одним из крупнейших складских комплексов в ЮФО по хранению семян и средств защиты растений общей площадью более 9тыс. кВ. м. Представительства компании расположены в 27 регионах России.

Василий Хитрых