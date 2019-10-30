ХМАО объявил тендер на проектирование второго моста через Обь

Департамент государственного заказа ХМАО объявил открытый конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства моста через реку Обь в районе Сургута. Начальная цена составляет 280,142 млн руб., пишет «Интерфакс-Урал». Конкурс пройдет 22 ноября, заявки на участие принимаются до 18 ноября. Подрядчик должен провести изыскательные работы не позднее 20 декабря 2019 года, проектные работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года.

Второй мостовой переход через Обь в Сургутском районе планируется в качестве объекта федерального значения в составе федерального дорожного коридора «Тюмень — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард».

Строительство будет вестись с привлечением государственных и частных средств, при этом 40% от общей стоимости строительства придется на средства федерального и окружного бюджетов. Общая сумма инвестиций пока не разглашается.

Согласно информации на сайте Фонда развития Югры, загруженность существующего моста через Обь возле Сургута выше нормативной в 2,5 раза.