Бюджет Кировской области на 2020 год спланирован профицитным

Правительство Кировской области рассмотрело проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. На следующий год доходная часть спланирована в размере 58,7 млрд руб., расходная – в размере 58,2 млрд руб. Таким образом, профицит составит 0,5 млрд руб.

Как сообщает правительство области, в структуре доходов 57,6% составляют налоговые доходы, 2,5% – неналоговые отчисления, еще 39,9% – безвозмездные поступления. В 2020 году в Кировской области планируется реализовать девять нацпроектов, на это направят 8,6 млрд руб. (6,5 млрд руб. из них поступят из федерального бюджета).

Напомним, по итогам 2018 года при доходах в 51,9 млрд руб. расходная часть составила 50,6 млрд руб. На 2019 год бюджет был также спланирован с профицитом: доходная часть предварительно составила 55,7 млрд руб., расходная – 55,12 млрд руб.

Анастасия Еремина