Минфин РФ предлагает ограничить стоимость закупаемых для чиновников гаджетов

Министерство финансов России предлагает ограничить пределы стоимости связи для чиновников, а также максимальную сумму телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные средства для работы. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В частности, министерство предлагает установить стоимость телефонов для руководителей центральных аппаратов федеральных ведомств не более 15 тыс. руб. включительно, расходы на связь — не более 4 тыс. в месяц, стоимость планшетов — не более 60 тыс. руб., ноутбуков — не более 100 тыс. руб.

Для чиновников территориальных органов Минфин предлагает также установить лимит. По телефонам — не более 10 тыс.руб., по связи — не более 2 тыс.руб., по планшету — не более 50 тыс.руб., по ноутбуку — не более 80 тыс. руб.

В пояснительной записке министерство отметило, что у федеральных госорганов есть «широкая автономия при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров». Это, по данным Минфина, приводит к возникновению большой разницы в нормах цены за один и тот же товар для одной и той же должности, а также «создает условия для приобретения товаров с не обосновано завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей».