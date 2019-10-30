Жительница Самары осуждена за посредничество во взяточничестве и попытку мошенничества

Суд признал жительницу Самары Румию Сайфуллову виновной в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«Приговором суда Сайфулловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, со штрафом в размере 700 тыс. руб. в доход государства»,– говорится в сообщении.

Как установили силовики и суд, 14 января текущего года женщина в торговом центре в Ленинском районе Самары, получила от местной жительницы 250 тыс. руб. Деньги передавались обвиняемой за то, что она договорится с должностными лицами учреждений здравоохранения о выдаче взяткодателю справки об инвалидности. При этом женщина обещала взяткодателю, что последней не придется проходить медико-социальную экспертизу.

Георгий Портнов