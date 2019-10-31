Валютные заморозки

Несмотря на общее снижение активности США и Европы в наложении новых санкций на российские компании, государство продолжает усиливать их защиту — на перспективу и всякий случай. Вот, например, теперь банки, подпавшие под санкции, могут рассчитывать на очередные послабления по учету «замороженных» валютных активов. Как пояснили в ЦБ, стоимость этих активов можно будет зафиксировать по курсу в рублях на определенную дату и дальше уже не пересчитывать. Более того, «замороженные» валютные активы будут учитываться в бухгалтерской отчетности как рублевые. Мера защитит банки от отрицательной переоценки, но, самое главное, активы будут исключены при расчете открытой валютной позиции (ОВП). Сейчас любая ОВП не должна превышать 10% от капитала банка, а сумма всех валютных позиций — 20%. За нарушение лимитов предусмотрены санкции, но уже со стороны ЦБ.

Международные ограничения не первый год дают на внутреннем рынке одним кредитным организациям преимущества перед другими. Например, подсанкционные банки могут привлекать средства бюджета, даже если не соответствуют суровым требованиям по финансовой устойчивости. В конце апреля 2018 года ЦБ разрешил банкам не учитывать в регуляторных целях ухудшение финансового положения заемщика, если оно произошло из-за санкций. Кроме того, установлен льготный расчет норматива максимального риска на одного заемщика (Н6) для санкционных компаний.

Все эти послабления уже выглядят немного чересчур даже с точки зрения самого регулятора. Еще год назад зампред ЦБ Василий Поздышев утверждал, что текущих мер достаточно и новых не планируется. Что же пошло не так?

Валютных активов, замороженных в связи с санкциями, относительно немного — порядка $600 млн. При текущих колебаниях рубля они не оказывают серьезного влияния на банки. Зато новое указание ЦБ может иметь смысл, например, если регулятор ожидает резкого укрепления рубля.

Сами банки с «замороженными» активами не ответили на вопрос “Ъ”, какие преференции несут им подготовленные регулятором изменения. Ряд экспертов полагают, что дело все-таки в санкциях и действия Банка России связаны с ожиданиями попадания в список SDN (самые жесткие санкции США) новых игроков, например Промсвязьбанка, на базе которого создается «опорный банк российской оборонки».

Цена новой поддержки — некоторое искажение отчетности из-за отражения одних активов под видом других. В случае существенной доли у банка заблокированных из-за санкций активов, номинированных в валюте, есть риск некорректной оценки его финансового состояния. Так что изменения уж точно не прибавляют прозрачности российской банковской системе.