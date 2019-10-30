Росстат назвал дороги в ХМАО лучшими за пределами Москвы

Росстат опубликовал данные по нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог в регионах России в 2018 году. Лидеры — Москва, где в нормативном состоянии находится 97% дорог и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра с показателем 84,5%. Далее идут Ставропольский край — 74,9%, Красноярский край — 71,4%, Ингушетия — 70,4%.

В пределах 60–70% дорог находится в нормативном состоянии также в Санкт-Петербурге, Воронежской, Тюменской, Пензенской, Московской, Белгородской областях, а также в Хакасии, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. уже всего дороги в Марий Эл — 1,4% соответствуют нормативам.

В целом по стране нормативам соответствует 42,4% дорог, это на 0,7% меньше, чем в 2017 году. Хуже всего дороги в Марий Эл — 1,4% соответствуют нормативам.