Ввод жилья в Ростовской области вырос на 17,6%

За первые девять месяцев этого года застройщики ввели в эксплуатацию 24,3 тыс. квартир общей площадью 1,8 млн кв.м, что на 17,6% превысило ввод жилья за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Ростовстат.

На долю строительства многоэтажных домов в январе-сентябре пришлось около 48% введенного в эксплуатацию жилья. Всего с начала 2019 года было введено 862,6 тыс.кв. метров общей площади многоквартирных жилых домов, что на треть превысило прошлогодние показатели.

Лидерами среди городских округов по темпам ввода жилья по итогам января-сентября 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стали Волгодонск и Новочеркасск. Среди муниципальных районов в лидерах Аксайский, Обливский и Тарасовский.

Наибольшее снижение зафиксировано в Азове (-20%), а также в Зерноградском, Куйбышевском, Мартыновском районах (-50%).

Дарья Голякова