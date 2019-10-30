«Ночь искусств» пройдет на 273 площадках Свердловской области

В Свердловской области 3 ноября пройдет акция «Ночь искусств». Она будет посвящена Году театра в России и празднованию Дня народного единства. Будет задействованы 273 площадки, из них 53 в Екатеринбурге. Среди них: ТЮЗ, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, художественный музей Эрнста Неизвестного, Свердловский краеведческий музей имени Клера. Они будут работать с 18 до 23 часов.

Торжественная церемония открытия «Ночи искусств» состоится в Екатеринбурге в театре эстрады. На ней будет показан музыкальный спектакль «Героям былых времен» — отсылом к теме «Ночи искусств» следующего года — празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Каждый год у нас есть положительная динамика посещений. В этом году ожидается не менее 55 тыс. человек»,— сообщила директор Центра инновационных музейных технологий Свердловского краеведческого областного музея имени Клера Светлана Швецова.

Ночь искусств — всероссийская культурно-образовательная акция, которая ежегодно проводится в ноябре, начиная с 2013 года. Она предоставляет публике возможность познакомиться с новыми культурными пространствами и творческими проектами, послушать лекции деятелей сферы культуры и познакомиться с прославленными произведениями искусства.

Евгений Минин