Банк «Траст» взыскал с владельца застройщика «Башстройнур» 25 млн рублей

Банк «Траст» в арбитражном суде Москвы взыскал с владельца компании-застройщика «Башстройнур», предпринимательницы Виктории Мироновой 25 млн руб. по договору залога, заключенному в 2017 году с «Рост-банком» в качестве обеспечения кредита ООО «ТКС» (принадлежит Георгию Ожиганову) на сумму 601,7 млн руб. Он должен был быть погашен к марту 2020 года, но, как следует из материалов суда, «ТКС» свои обязательства не выполнил. В начале 2018 года арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом. Задолженность «ТКС» перед «Трастом» (банку перешли активы «Рост-банка», «Бинбанка», «Промсвязьбанка» и «Автовазбанка») составляет около 495 млн руб.

Влада Шипилова