В Саратовской области оказались одни из самых плохих дорог в России

Саратовская область в числе регионом с самыми плохими дорогами областного и муниципального подчинения. Согласно опубликованным Росстатом данным, хуже дело обстоит только в Марий Эл, где в нормативном состоянии находятся только 1,4% региональных и муниципальных дорог.

По данным Росстата, в Саратовской области соответствуют нормативам 9,9% дорог. На третьем месте антирейтинга оказалась Калмыкия с показателем 11,8%. Самые лучшие дороги, согласно исследованию, в Москве (97%) и Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%).

В целом по стране нормативам соответствует 42,4% дорог.

Сергей Петунин