Размер среднего потребительского кредита в Ростовской области вырос на 4,2%

По итогам третьего квартала этого года средний размер потребительского кредита в Ростовской области составил 151,7 тыс. руб., что на 4,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает НБКИ. При этом в соседнем Краснодаре показатель вырос незначительно — на 1,2% до 160,2 тыс. руб. Высокий рост показал средний размер потребкредита в Ставропольском крае. Там он вырос за год на 10,5% до 148,8 тыс. руб.

Самый большой средний показатель в регионах России среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов был отмечен в Москве (416,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (310,8 тыс. руб.) и Московской области (299,3 тыс. руб.) Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Алтайский край (+16,5%), Кемеровская область (+13,3%) и Красноярский край (+10,7%).

В целом по России в третьем квартале этого года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 182,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 4,9%.

Дарья Голякова