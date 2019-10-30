8 ноября — выставка «Образование без границ»

Как подготовиться и поступить в ведущий университет Великобритании, США, Канады или Австралии, какую «правильную» специальность выбрать, чтобы быть востребованным на международном рынке труда? Представители учебных заведений лично ответят на все вопросы и поделятся важными знаниями, помогут в принятии верного решения по выбору программы и учебного заведения за рубежом. На выставке также будут представлены учебные заведения из Европы (Чехии, Словакии, Германии и Франции), в которых система государственного высшего образования позволяет учиться иностранцам бесплатно. Для тех, кому интересен восточный вектор в образовании, можно посетить стенд китайских университетов, которые активно предлагают гранты на обучение, причем китайский язык можно выучить при вузе. А если вы уже задумались о зимних или летних каникулах, то можно подобрать вариант «умных» каникул для ребенка с изучением языка или присмотреть для себя (или всей семьи) подходящий курс иностранного языка.

Выставка будет проходить в пятницу 8 ноября 2019 с 14.00 до 20.00 в Атриум Палас Отеле (Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44). Выставка будет проходить в формате индивидуальных консультаций и презентаций (график презентаций). Вход свободный.

Организатор выставки: Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом»

тел. (343) 3-808-444, www.edu-abroad.su