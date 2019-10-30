Средний размер потребкредита в Нижегородской области превысил 149 тыс. рублей

В третьем квартале года средний размер выданного на территории Нижегородской области потребительского кредита вырос на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 149,1 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России средний размер потребкредита вырос на 4,9% и составил 182,1 тыс. руб. Наибольшие суммы в долг берут в Москве (416,2 тыс. руб., -2,9%), Санкт-Петербурге (310,8 тыс. руб., +9,2%) и Московской области (299,3 тыс. руб., +1,2%).

Анастасия Еремина