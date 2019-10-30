В Башкирии планируют открыть 24 мусорных полигона

С 2020 по 2024 годы в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию 24 объекта размещения отходов, следует из проекта территориальной схемы обращения с отходами, опубликованном на сайте минэкологии республики. Предложения принимаются до 28 ноября. Самые крупные проекты — расширение существующего полигона ООО «Дюртюлимелиоводстрой» западнее деревни Юктеряк в Дюртюлинском районе мощностью 598,55 тыс. куб. м в год (строительство планируется завершить в 2022 году) и строительство полигона ООО «Регион-капитал» в Благовещенском районе мощностью 410 тыс. т в год, которое планируется завершить в 2021 году.

Также планируется построить 42 объекта обработки отходов. Самый мощный — мусоросортировочный комплекс (мск) АО «САХ» мощностью 400 тыс. т в год — должен быть построен в Уфимском районе в 2021 году. Также в 2020, 2022 годах планируется построить четыре объекта обработки ТКО мощностью 100 тыс. т в год в Октябрьском, Туймазах, Белебеевском и Баймакском районах.

Также планируется ввести в эксплуатацию 42 объекта перегрузки отходов мощностью 10-30 тыс. т в год и девять объектов обработки и утилизации отходов.

Майя Иванова