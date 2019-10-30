Верховный суд оставил в силе решение об отмене штрафов за размещение НТО

Верховный суд РФ оставил в силе решение Пермского краевого суда, отменяющее штрафы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом на своей странице в Facebook написал член генсовета «Партии Роста» Антон Любич.

Верховный суд, оставив в силе решение Пермского краевого суда, при этом отказал в удовлетворении апелляционных жалоб истцов, которые добивались отмены применения штрафов с момента принятия изменений в региональный закон оба административных нарушениях, - пояснили в краевом Минпромторге. Учитывая, что данное решение Верховного суда вступает в силу с 30 октября 2019 года, все штрафы, назначенные за незаконное размещение НТО до этой даты, имеют законную силу и подлежат исполнению. Важно отметить, что решение Верховного суда не отменяет нормы правил благоустройства, запрещающих размещение НТО на земельных участках, не предназначенных для этих целей. Следовательно, органы МСУ могут продолжать работу по исполнению правил благоустройства, утвержденных местными законодательными актами, в том числе добиваясь демонтажа незаконно расположенных НТО в судебном порядке. В краевой закон об административных правонарушениях в этой части будут внесены изменения - в части закрепления конкретных виновных действий. Это позволит не только учесть позицию судебных органов, но и сохранить выработанные механизмы исполнения муниципальных актов, направленных на формирование комфортной городской среды.

Напомним, в июне краевой суд полностью отменил действие статьи 6.7.1 регионального закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению». Эта норма была одобрена депутатами регионального заксобрания в прошлом году. Параллельно гордума Перми внесла изменения в правила благоустройства, которыми запретила размещать НТО на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. В парламенте с решением краевого суда не согласились и пытались оспорить его в Верховном суде РФ.