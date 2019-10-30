22 октября в ресторане «POMPANO» Отеля Mariott Банк УРАЛСИБ провел деловой завтрак с крупнейшими застройщиками Южного региона.



На мероприятии присутствовали руководители крупных компаний, работающих на Краснодарском рынке недвижимости – ГК Неометрия, ГК ВКБ Новостройки, ООО Московская Строительная Компания, ГК Девелопмент-Юг, ГК Аякс-Риэлт, ГК ССК и др., сотрудничество с которыми является одним из значимых направлений в работе Банка.

В ходе встречи обсуждались вопросы, возникающие у застройщиков при текущей работе с Банком, прогнозы и планы по дальнейшему взаимодействию. Особый интерес у участников мероприятия вызвали такие ипотечные программы Банка как «Легкий старт», кредитование собственников бизнеса и кредит на покупку залоговой недвижимости. Также у застройщиков была возможность обменяться опытом работы и даже обсудить возможное взаимодействие.

В рамках мероприятия участники получили специальные предложения корпоративного и индивидуального обслуживания.

«Сотрудничество с нашими партнерами – строительными компаниями и агентствами недвижимости – имеет для очень важное значение. Прочность, взаимовыгодность и долгосрочность отношений дают прекрасный результат и одинаково полезны обеим сторонам» – отметил заместитель управляющего филиалом «Южный» Банка УРАЛСИБ по розничному бизнесу Виталий Ефименко на встрече.

Начальник управления ипотечных продаж Ольга Коваленко, подчеркнула, что подобные мероприятия это еще и прекрасная возможность рассказать партнерам о новых продуктах и программах банка.

21 октября УРАЛСИБ в очередной раз снизил ставки по ипотеке. Минимальная ставка по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 8,99% годовых.

УРАЛСИБ успешно работает и по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Программа семейной ипотеки была запущена в Банке в конце июня текущего года. Минимальная ставка по данной программе составляет 4,9 % годовых.