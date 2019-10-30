Стартовал снос рынка на ул. Аэродромной в Самаре

В среду стартовал демонтаж торговых площадей на ул. Аэродромной в Самаре. На месте работают приставы и спецтехника. Об этом “Ъ-Волга”сообщили представители рынка.

Рынок «Лотос» до последнего времени работал на пересечении ул. Авроры и Аэродромной в Самаре. Городские власти неоднократно говорили о планах его демонтажа. Однако осуществить задуманное удалось только этой осенью. Основанием для сноса рынка стало решение арбитражного суда. Ранее сообщалось, что объект был подконтролен ОПГ «Законовские», которая владела крупными торговыми площадями Самары. В 2018 году по факту получения взятки от представителей группировки был задержан бывший замглавы Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов.

Георгий Портнов