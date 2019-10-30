В Перми начнет работу комиссия по восстановлению прав жертв политических репрессий

В Перми создана комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Постановление об этом подписал глава города Дмитрий Самойлов.

Как сообщается на сайте мэрии, в комиссию вошли сотрудники администрации Перми, депутаты гордумы, общественной организации «Мемориал», городского совета Ассоциации жертв политических репрессий, Пермского государственного архива социально-политической истории, городского архива, вузов.

Комиссия займется анализом и обобщением предложений, направленных на решение проблем социальной защиты реабилитированных жертв политических репрессий, содействие в их реализации; оказание консультационной помощи в решении вопросов, связанных с предоставлением льгот и выплат, и другие. Возглавила комиссию замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева.