Застройщик «Орсо групп» отказывается от звучных названий своих новостроек

В компании «Орсо групп» приняли решение отказаться от брендирования своих новостроек, сообщил сегодня на презентации гендиректор общества Михаил Бесфамильный. Все дома, которые девелопер будет возводить, станут называться «Орсо дом».

«Имея определенное видение наших проектов, то, какими они будут, мы хотим продвигать свой бренд „Орсо“. Многие знают, что есть такой „Дом с бобром“, но не все знают, что его построила „Орсо групп“,— пояснил господин Бесфамильный.— Звучные названия — это хорошо, но мы хотим повысить узнаваемость своего бренда. Все наши дома будут называться „Орсо дом“, и это будет определенный стандарт. Мы проводили исследования и выяснили, что, чем выше узнаваемость компании, тем лучше продаются квартиры». К примеру, среди новых проектов девелопера есть «Орсо дом» на ул. Карпинского, 53а, «Орсо дом» на ул. Екатерининской, 27.

Михаил Бесфамильный добавил, что брендирование каждой новостройки стоит не так дорого в рамках всего «полумиллиардного проекта». В среднем затраты на нейминг, информационные буклеты по одной новостройке с индивидуальным названием составляют примерно 300 тыс. руб.

Среди строящихся и уже завершенных проектов компании есть «Дом Бьорн» (ул. Петропавловская, 13а), «Дом А» (ул. Шмидта, 56), «Дом Космодом» (ул. Космонавта Беляева, 9), «Дом с бобром» (ул. Строителей, 37), «Дом Дружба» (ул. Ким, 101) и другие дома.