В Петербурге закрылось генконсульство Израиля

В Петербурге с 30 октября закрылось генконсульство Израиля. Как сообщается на странице дипломатического представительства в Facebook, решение о закрытии принято в связи с проблемами с финансированием. «Мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство»,— говорится в заявлении.

В генконсульстве выразили надежду, что вопрос с финансированием будет разрешен в ближайшее время.

Посольство Израиля в Москве также объявило о приостановке работы.