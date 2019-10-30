ФСК завершила строительство трех подстанций в ЯНАО общей стоимостью свыше 22 млрд рублей

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС – МЭС Западной Сибири» (входит в «Россети») объявил о завершении строительства трех новых подстанций в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — «Славянская», «Ермак» и «Исконная». Энергосистема региона получила 505 МВА трансформаторной мощности.

«Пуск новых центров питания позволил снять проблему дефицита мощности Уренгойского энергорайона, обеспечить электроэнергией нефтегазовые промыслы «Роснефти» (Русское месторождение), «Газпрома» (Заполярное месторождение) и «ЛУКОЙЛа» (Пякяхинское месторождение)»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Подстанции 220 кВ «Ермак» и «Славянская» обеспечили возможность выдачи в сумме более 267 МВт электрической мощности для энергоснабжения объектов ПАО «Транснефть» (например, трубопровод «Заполярье – Пурпе»), ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром энерго», АО «Тюменнефтегаз». Также повышена надежность электроснабжения бытовых и социальных объектов Пуровского района и Нового Уренгоя.

Кроме того, построено в сумме более 450 км ЛЭП, связавших новые энергообъекты друг с другом, а также с Уренгойской ГРЭС и подстанцией «Мангазея». Общая стоимость работ составила 22,2 млрд руб.