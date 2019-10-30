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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Сегодня ФК «Нижний Новгород» сыграет дома в 1/8 финала Кубка России по футболу против «Шинника»

Роберт Евдокимов обещает, что нижегородцы выйдут на игру с полной самоотдачей.

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Сегодня на стадионе «Нижний Новгород» команда под руководством нового наставника Роберта Евдокимова сыграет в 1/8 Кубка России по футболу.


Пройти в эту стадию команде удалось еще в сентябре, когда в 1/16 нижегородцы обыграли грозный «Краснодар» – один из самых сильных клубов Российской Премьер-лиги. Сегодня предстоит сыграть против «Шинника», команды которая так же, как и ФК «НН», выступает в ФНЛ. По словам Роберта Евдокимова, рассказавшего «КоммерсантъFM Нижний Новгород» о подготовке команды к важнейшему матчу, нижегородцы выйдут на игру с полной самоотдачей.

Нижегородцам, можно сказать повезло, второй Кубковый они играют дома при поддержке местных болельщиков. Окончательный состав на игру еще не определен, тренер не скрывает, что к матчу подошли с длинной скамейкой травмированных игроков, которые не смогут помочь команде. При этом Роберт Евдокимов подчеркнул, что в составе нижегородцев много опытных футболистов, которые должны проявить себя на поле против таких же мастеровитых визави из «Шинника».

Примечательно, что уже 3 ноября команды снова встретятся друг с другом правда уже в рамках чемпионата ФНЛ.

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