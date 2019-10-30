Организатору массовой драки на миасском рок-фестивале «Торнадо» отказали в смягчении наказания

Копейский городской суд отказал Александру Гирю в удовлетворении требования о замене неотбытого срока принудительными работами. Заключенный был признан виновным в организации массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом в 2010 году, его приговорили к шести годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Александр Гирь просил заменить неотбытую часть наказания (3 года 8 месяцев лишения свободы) на более мягкую меру в виде принудительных работ. Прокурор настаивал, что законных оснований для смягчения наказания Александру Гирю нет. Суд согласился с представителем надзорного ведомства.

В 2018 году Гирь был признан виновным по ч. 1 ст. 212 (организация массовых беспорядков) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе) и получил наказание в виде шести лет лишения свободы. Следствие и суд установили, что в августе 2010 года мужчина организовал вооруженное нападение на гостей рок-фестиваля в Миассе. Пострадавшими в массовой драке стали более трех десятков человек. Александр Гирь был объявлен в международный розыск, его задержали только летом 2016 года в аэропорту Шереметьево в Москве.