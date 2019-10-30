Уголовное дело о хищении средств у кировского «Электронного проездного» передано в суд

В Кировской области завершили расследование уголовного дела о хищении около 35 млн руб. со счетов ООО «Электронный проездной» («дочка» МБУ «Центральная диспетчерская служба») при реализации программы «Мама, я пришел» (внедрение электронной карты школьника). Обвиняемыми по делу проходят бывший депутат думы Кирова Дмитрий Никулин, бывший директор «Электронного проездного» Анатолий Ганьба, экс-глава МБУ «Центральная диспетчерская служба» Александр Рыболовлев и бывший начальник отдела транспорта управления благоустройства и транспорта Олег Чичибабин.

По версии следствия, с 2012 по 2013 годы обвиняемые, находясь в сговоре, решили брать по 4% с каждой транзакции по картам в рамках программы «Мама, я пришел» якобы на развитие проекта. Однако оборудование работало, средств на улучшение программы не требовалось. Дмитрий Никулин легализовывал денежные средства и распределял их между соучастниками. Кроме того, Анатолий Ганьба от имени «Электронного проездного» выдал на свое частное имя беспроцентный заем на 20 млн руб. На эти средства он открыл банковский вклад и получил еще 1,6 млн руб. в качестве процентов.

Все четверо обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). Кроме того, Дмитрий Никулин обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»), Анатолию Ганьбе и Александру Рыболовлеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»). Дело направлено в суд.

Подробнее об уголовном деле – в материале “Ъ” «Депутата подключили к школьной программе».

Анастасия Еремина