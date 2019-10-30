Mercedes-Benz сертифицировал электрокроссовер EQC для России

Компания Mercedes-Benz сертифицировала электрокроссовер EQC для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится Mercedes-Benz EQC 400 с парой двигателей суммарной мощностью 408 л.с., полным приводом и литий-ионной батареей на 80 кВт/ч, обеспечивающей запас хода без подзарядки до 450 км.

ОТТС рассчитан на партию из 150 электрических кроссоверов. Ожидается, что продажи Mercedes-Benz EQC в России начнутся в 2020 году, но пока точных данных о выходе модели на рынок и стоимости электромобиля нет.

Напомним, премьера Mercedes-Benz EQC состоялась осенью 2018 года.