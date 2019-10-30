Фролов Евгений Александрович

Евгений Александрович Фролов, собственник Evolution Management

Есть такой тип руководителей, которым сотрудники постоянно рассказывают о том, что с ним не так. Что-то в компании не сделано — виноват собственник. Не выполнили план — значит, владелец его некорректно поставил. Да и низкие результаты команды в целом — тоже вина лидера (потому что плохо обучил). И это полбеды. Еще один фактор — принятие обвинений на свой счёт. То есть ситуация, когда бизнесмен не только позволяет себя упрекать, но и соглашается с обвинителями (начиная себя грызть изнутри).

Я всегда называю вещи своими именами и подобные бизнесмены — это предприниматели-тряпки. Этот материал о том, как не скатится до такого обидного статуса (а если вдруг уже есть подобные проблемы — как из них выбраться).

Как проявляется слабость лидера

Расскажу пример того, как на практике проявляется слабость лидера. Однажды мой клиент — собственник компании с 70 людьми в команде — спросил своего зама, почему сотрудники бьют баклуши в рабочее время? Картина и правда была не радужная: кто-то «тупил в телефон», другие ели за рабочим местом, а иные мирно дремали прямо посреди дня. Зам был резок и ответил в духе: «рыба гниет с головы, на себя смотрите». И вроде как мысль в целом верная. Рыба действительно начинает гнить с головы, а собственнику всегда стоит менять компанию, начиная с себя. Но тон и формат в котором выдали такую «рекомендацию» — неприемлем.

Почему так не работает? Сотрудник просто расстраивает руководителя. Он не берёт на себя ответственность, не предлагает решения, даже не оказывает моральной поддержки. От него только исходит глухой негатив, пользы от которого ноль. Если же такие ситуации становятся регулярными, то это ведёт сразу к двум стратегическим поражениям.

Во-первых, энергии у лидера становится меньше день ото дня. Это значит, что не будет сил на новые проекты, на масштабирование и просто на то, чтобы твердой рукой управлять своим бизнесом.

Вторая проблема — потеря контроля над командой. Если руководитель играет в «хорошего парня» и боится слово поперек сказать, то какой смысл выполнять его поручения? Сотрудники «сливают» все приказы и проваливают план за планом. А зачем лезть из кожи вон, если можно ничего не делать — и получать зарплату (а не по шапке). Но выход для собственника из этого бедственного положения всё же есть.

Ниже — три рекомендации в формате чек-листа.

Пункт 1. Перестать себя «пилить»

Это так легко — обвинить себя во всех бедах и с гордым выражением лица признаться в никчёмности. Но нужно ли? От самокопания и внутренних терзаний толку никакого. Но и просто сказать себе «хватит» — недостаточно. Нужно заняться делом: либо нырнуть с головой в текущую работу, либо определить для себя точки роста и найти обучение по теме.

Мнение Фролова Евгения Александровича: когда занят, нет времени рассуждать с кислой миной о том, как все плохо. Время, при таком подходе, будет потрачено с пользой.

Пункт 2. Формат общения «предложи решение»

Здесь нужно раз и навсегда прекратить любые обвинения от сотрудников в свой адрес. Проблема может быть в том (знаю это по себе), что когда упрёки от команды летят ежедневно, начинаешь их не замечать. Но это выправляется осознанностью. Каждый раз, когда кто-то из персонала обращается лично — нужно себя спрашивать: «с какой целью он со мной заговорил?». И дальше всё сразу становится ясно.

Ключ в том, чтобы перевести людей на формат «предложи решение». Не нужно меня обвинять, не следует рассказывать мне о том, как всё плохо. И даже не надо указывать на ошибки. Что действительно требуется — решение проблем. Увидел что где-то что-то не так? Отлично — подскажи как исправить (а в идеале, возьми на себя ответственность и сделай сам). Тех, кто не переходит на новые рельсы и продолжает глумиться — жёстко осаживать и ставить на место.

Мнение Фролова Евгения Александровича: результат подхода «предложи решение» — повышение производительности. Сотрудники не думают, как бы «навалить дел» на босса, а вынуждены делать сами и делать больше.

Пункт 3. Постоянная загрузка

Свободное время на рабочем месте — источник многих бед. Именно от безделья люди начинают судачить в курилках и на кухне. Решается просто — надо давать больше задач. Когда у человека жесткие дедлайны (и есть ответственность за их провалы), то «болтать за жизнь» некогда. Если вдруг есть ситуация, когда человек сработал на опережение графика и освободился раньше намеченного срока — это говорит не о том, что его можно отпустить домой или, как минимум, разрешить разгуливать по коридорам.

Мнение Фролова Евгения Александровича: стоит посмотреть на ситуацию под другим углом и спросить себя: быть может ему была дана слабая задача? Может он способен работать интенсивнее и брать на себя более сложные проекты?

Итог

Завершу статью одной из самых любимых моих фраз — не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому, если в вашем бизнесе есть просчеты и провалы — это нормально. Ненормально мириться с бедственным положением и гнобить себя за каждый промах.

Я неоднократно был в ситуациях, когда всё валилось из рук, и в голову приходила идея бросить бизнес к чёртовой матери. Поэтому мне хорошо известно, что переживает предприниматель, когда его компания в «зоне турбулентности». И зная это, могу сказать так — нужно просто засучить рукава, посмотреть в глаза своим проблемам и, не сомневаясь в себе, начать переставлять ноги в сторону их решения.

Фролов Евгений Александрович. Краткая справка