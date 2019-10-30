«Коммерсантъ-Волга» дал старт питч-сессии на тему «Умных новостроек»

«Коммерсантъ-Волга» открыл в отеле «7 авеню» питч-сессию «Умные новостройки». Эксперты обсудят, какие решения сегодня наиболее актуальны на рынке, как современные строительные нормы сопрягаются с применением умных технологий, как будет осуществляться техническое сопровождение «умных» квартир и что на самом деле нужно потребителю.

Игроки строительного рынка предложат готовые решения для строящегося жилье, призванные улучшить качество жизни людей. В числе спикеров представители областного министерства строительства, крупные самарские застройщики и телекоммуникационные компании, предлагающие умные решения для коммерческой и жилой недвижимости.