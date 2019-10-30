30 октября, среда
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Минтранс Удмуртии объявил конкурс на перемещение задержанного транспорта

Миндортранс Удмуртии объявил конкурс по определению организаций, имеющих право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку. Заявки принимаются с 30 октября по 29 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба министерства.

Победители конкурса смогут работать в Глазове, Сарапуле, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах Удмуртии. От участников конкурса требуется наличие в пользовании или собственности земельного участка со стоянкой на срок не менее пяти лет в обозначенных муниципалитетах.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Первые лица

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя