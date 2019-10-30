Минтранс Удмуртии объявил конкурс на перемещение задержанного транспорта

Миндортранс Удмуртии объявил конкурс по определению организаций, имеющих право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку. Заявки принимаются с 30 октября по 29 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба министерства.

Победители конкурса смогут работать в Глазове, Сарапуле, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах Удмуртии. От участников конкурса требуется наличие в пользовании или собственности земельного участка со стоянкой на срок не менее пяти лет в обозначенных муниципалитетах.