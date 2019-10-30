Сбербанк и ГК Агротек заключили сделки на сумму более 2 млрд руб.

Сбербанк выдал ГК Агротек кредитов и гарантий на сумму более 2 млрд руб. для пополнения оборотных средств на старте нового агросезона



Сбербанк и ГК Агротек заключили несколько сделок на пополнение оборотных средств, а также о предоставлении банковской гарантии в пользу ООО «БАСФ». Общая сумма сделок превысила 2 млрд рублей, что позволит группе компаний уверенно войти в новый сезон без отвлечения оборотных средств, позволив осуществить поставки продукции на максимально выгодных условиях.

ГК Агротек имеет безупречную историю взаимодействия со Сбербанком и использует в своем бизнесе широкую линейку его продуктов. Сбербанк является для группы компаний стратегическим партнером и всегда предоставляет финансовую поддержку в пиковые нагрузки сельскохозяйственного сезона.

Данная сделка является свидетельством стабильного финансового положения ГК Агротек, высоких деловых качеств менеджмента и надёжности группы как заёмщика. Являясь продолжением стратегического сотрудничества, увеличение кредитных лимитов Сбербанка, открытых на ГК Агротек, подтверждает взаимовыгодный интерес и эффективность взаимодействия двух партнёров.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:«Банковская гарантия — это один из наиболее эффективных банковских инструментов для обеспечения исполнения обязательств. ГК Агротек с 2017 года обслуживается в Сбербанке, мы хорошо понимаем, какие наши продукты помогут минимизировать риски клиента при заключении контрактов и решать их актуальные бизнес-задачи».

Геннадий Грушко, Президент ГК Агротек: «Благодаря сделкам со Сбербанком мы получали и получаем эффективные банковские инструменты для пополнения оборотных средств, что позволяет сбалансировать финансовую нагрузку на предприятия группы и поддержать дальнейшее развитие нашего бизнеса».

ГК Агротек осуществляет свою деятельность с 1994г. Является крупнейшим дистрибьютором мировых производителей СЗР, семян сельскохозяйственных культур, микроудобрений, поставляющих свою продукцию для агропромышленного комплекса России под марками Syngenta, BASF, Bayer, DuPont, Prograin и так далее. Компания обладает одним из крупнейших складских комплексов в ЮФО по хранению семян и средств защиты растений общей площадью более 9000 м. Вошла в 50 самых быстрорастущих компаний России по версии РБК. Представительства компании расположены в 27 регионах России. На базе компании работает Научно-Консультационный отдел, который осуществляет комплекс лабораторно-инструментальных исследований.