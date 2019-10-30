30 октября, среда
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фонд кино выделил на производство воронежских мультфильмов 660 млн рублей

Воронежская анимационная студия Wizart Animation получила от Фонда кино на производство семи мультфильмов 660 млн руб., следует из отчета организации. Фонд кино выделил 360 млн руб. безвозвратных и 300 млн руб. возвратных средств, все они направлялись ООО «Визарт фильм».

Господдержку получили мультфильмы «Снежная королева 2: Перезаморозка» (30 млн руб. возвратных и 40 млн руб. безвозвратных, 27% от бюджета проекта), «Снежная королева 3: Огонь и лед» (60 млн руб. возвратных и 100 млн руб. безвозвратных, 65% от бюджета проекта), «Снежная королева» Зазеркалье» (60 млн руб. возвратных и 60 млн руб. безвозвратных, 33% от бюджета проекта), «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (30 млн руб. возвратных и 40 млн руб. безвозвратных, 33% от бюджета проекта), «Волки и овцы: Ход свиньей» (60 млн руб. возвратных и 60 млн руб. безвозвратных, 35% от бюджета проекта), а также находящиеся в производстве «Снежная королева-5» (60 млн руб. возвратных, дата премьеры не определена) и «Руслан и Людмила» (60 млн руб. безвозвратных, премьера намечена на 1 января 2020 года).

По данным Фонда кино, в прокате мультфильмы Wizart Animation заработали свыше 1 млрд руб. По показателю выделенных и заработанных средств компания в рейтинге Фонда кино находится на десятом месте из 264.

Об особенностях работы студии читайте в интервью “Ъ-Черноземье” исполнительного продюсера Владимира Николаева «"Анимация сама себя, как Мюнхгаузен из болота, не вытащит"».

Александр Прытков


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Пресс-релизы

Наука и образование

Профиль пользователя