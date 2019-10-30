Кишертский район станет муниципальным округом

В Законодательное собрание Пермского края внесен проект об объединении поселений Кишертского района в муниципальный округ. Согласно пояснительной записке, объединение поддержали советы депутатов четырех из пяти поселений района, а также земсобрание. Не поддержали объединение только депутаты Андреевского сельского поселения. Согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», объединение поселений муниципального района невозможно, если «население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия».

Предполагается, что проект будет рассмотрен краевым парламентом на пленарном заседании в ноябре. В случае его одобрения депутатами, поселения Кишертского муниципального района утратят статус самостоятельных муниципальных образований. А на территории муниципального округа будут созданы единая администрация и представительный орган — дума муниципального округа. Дума будет состоять из 15 депутатов, избираемых по многомандатным округам.